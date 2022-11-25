حوادث
الحبس لمدير معهد التكنولوجيا بمكناس
حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، على سائق سيارة لنقل البضائع ووسيط متلاشيات بمكناس، بالحبس النافذ سنة لكل واحد منهما، بتهمة «إخفاء شيء متحصل عليه من جناية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة»، بعدما اقتنيا متلاشيات من مسؤول بمعهد. وبرئ المتهمان ابتدائيا واستئنافيا من قبل قسمأكمل القراءة »
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