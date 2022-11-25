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الصباح الفني

موحجة وجائزة أحسن لاعب

منذ 47 ثانية
 تقاسم الفنان عدنان موحجة مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة يحمل فيها جائزة أحسن لاعب على هامش فعاليات كأس العالم بقطر. وجاء في تعليق موحجة على الصورة قوله “كان لي الشرف لالتقاط صورة مع الجائزة المخصصة لأحسن لاعب في كأس العالم، لا تضحكوا في الأول اعتقدتأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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