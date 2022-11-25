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الصباح الفني

خيي وحب الناس

منذ 49 ثانية
 اعتبرت الممثلة سعاد خيي أن حب الناس من النعم التي لا يمكن تقديرها بثمن وأنها إحساس جميل تلمسه عند لقائها بجمهورها. وأكدت خيي في رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” قائلة “أحلى دعاء من أمي حبيبتي هو قولها الله يحبب فيك خلقه”، مضيفة “إن حبأكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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