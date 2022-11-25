الصباح الفني
بلمير وفيديوهات البداية
اختار الفنان عمر بلمير أن يتقاسم مع جمهوره مقطع فيديو يضم مشاهد من بداياته الأولى في المجال الفني. وعلق بلمير على الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لأول مرة أشارك معكم قصة بدايتي وفيديوهات تكتشفونها للمرة الأولى، فكل واحد منا له قصة بدأها منأكمل القراءة »
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