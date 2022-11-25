الصباح الفني
السجادة الحمراء… إطلالات”خارج التغطية”
فنانون وسط انتقادات ونقاش يخرج الكثيرين عن صمتهم لشن هجوم عليهم لم يهتم أغلب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 19، ولا بالأفلام التي عرضت في إطار بانوراما السينما المغربية أو التي تم الاحتفاء بها، بقدر ما اهتمواأكمل القراءة »
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