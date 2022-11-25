أســــــرة
نــصــيـــحــة: خطوات مهمة
يؤكد الأطباء أنه ليست هناك طريقة محددة للوقاية من تكيس المبيض، لكن ينبغي اتباع عدة خطوات ضرورية. وتساعد فحوصات الحوض المنتظمة على التأكد من تشخيص أي تغييرات في المبيضين في وقت مبكر قدر الإمكان، حسب الأطباء، مؤكدين أنه ينبغي كذلك الانتباه لأي تغيرات تطرأ على الدورة الشهرية.أكمل القراءة »
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