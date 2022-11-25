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الرياضة

رسالة رياضية: نقاط ثمينة

منذ 7 دقائق
عبد الإله المتقي
ذهبت بعض التحليلات بخصوص المنتخب الوطني في مباراة كرواتيا، إلى القول إن المدرب وليد الركراكي بالغ في احترام المنافس، وكان بإمكانه الفوز. ولكن هناك ملاحظات: بالنسبة إلى الاحترام، فهذه كأس العالم تقام مرة كل أربع سنوات، وقد يلعبها لاعبون كثر مرة في العمر، وقد لا تصل إليهاأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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