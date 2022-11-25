الرياضة
دي بروين: لا أستحق جائزة أفضل لاعب
سخر كيفين دي بروين، نجم منتخب بلجيكا، من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخبه بكندا، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في مونديال قطر 2022. ولم يكن دي بروين راضيا عن أداء منتخب بلاده بلجيكا أمام كندا، رغم الفوز فيأكمل القراءة »
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