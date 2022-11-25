الرياضة
العين التقنية: العسري: لعبنا بمنظومة دفاعية متكتلة
أكد الإطار الوطني مصطفى العسري أن مباراة كرواتيا كانت قوية، بالنظر إلى خبرة لاعبي الفريق المنافس، وتجربتهم في المونديال. وأوضح العسري لـ “الصباح”، أنه “يجب الأخذ في الاعتبار أن المنتخب الكرواتي يضم لاعبين متميزين على الساحة الدولية، في مقدمتهم النجم لوكا مودريتش، صاحب الكرة الذهبية، وغيره منأكمل القراءة »
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