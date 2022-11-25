الرياضة
مونديال الجمهور لأول مرة
منتخب مغاربة قطر حاضر في النسخة الأولى و»فيفا» يخصص 25 ألف دولار لبطل العالم قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إطلاق أول نسخة لكأس العالم، الخاصة بالجمهور، موازاة مع فعاليات المونديال، المقامة في قطر إلى غاية 18 دجنبر المقبل. وستعرف الدورة الأولى مشاركة 32 فريقا يمثلون جميعأكمل القراءة »
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