الرياضة
استنفار بسبب إصابة مزراوي
نقل إلى مستشفى الدوحة وإخضاع عطية الله لبرنامج خاص استنفر نصير مزراوي، الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، الطاقم التقني، عقب إصابته في مباراة كرواتيا، أول أمس (الأربعاء) بملعب البيت، لحساب افتتاح الجولة للمجموعة كأس العالم بقطر 2022. وتعرض مزراوي لإصابة في ظهره، مع انطلاق الجولة الثانية، ليتم استبدالهأكمل القراءة »
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