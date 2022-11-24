مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين عبد المومن طالب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين حسن محمودي، مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، وحافظ صابر، عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد ناجي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير.

وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين محمد عبد الله الزويني، مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس، وسيدي المختار الكنتي، مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، ومحمد اشتيوي، مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، يضيف الوزير، تم تعيين عبد الحفيظ الحساني، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

(ومع)