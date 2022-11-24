أســــــرة
فوائد الهوايات للصحة النفسية
يوصي مدربو التنمية الذاتية بضرورة ممارسة الهوايات المفضلة لمدة ساعة أو أكثر يوميا، نظرا لما تجلبه من متعة وتنعكس إيجابا على الصحة النفسية والجسدية. ولا تعتبر الهوايات مجرد قضاء وقت للترفيه، بل وسيلة يكون لها تأثير إيجابي على جوانب كثيرة من الحياة، حسب مدربي التنمية الذاتية، الذينأكمل القراءة »
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