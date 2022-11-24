الأولى
تحت الدف
تعاقب على وزارة التربية، على مدى 60 عاما، 33 وزيرا، وتم وضع 15 برنامجا لإصلاح التعليم، دون جدوى. وتم إنفاق أزيد من ألف مليار درهم على قطاع التربية والتعليم، لنصل إلى النتيجة الكارثية التي أعلن عنها شكيب بنموسى، الوزير الحالي، من خلال دراسة حديثة أنجزتها وزارته حولأكمل القراءة »
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