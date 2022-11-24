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حوادث

20 سنة لقاتل ابنه بمكناس

منذ دقيقتين
أدين لارتكابه جريمة الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، حكما يقضي بمؤاخذة ستيني، لارتكابه جريمة الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه في حق (ابن)، ب20 سنة سجنا نافذا مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائهأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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