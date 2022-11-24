حوادث
النصب بعملة مزورة يطيح ببريطانيين
أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، ببريطانيين يشتبه تورطهما في النصب والاحتيال بترويج الأوراق المالية المزورة من العملة الصعبة وعرضها للتداول في الأسواق. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيهما اختارا ترويج مبالغ مالية مزيفة من عملة الجنيه الإسترليني، للاستفادة من خدمات سياحية بمراكش، وذلك باستهدافأكمل القراءة »
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