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التحقيق في خروقات بسلك “ماستر”

منذ 7 دقائق
أستاذ متهم باختراق قاعدة بيانات وتسجيل طلبة دون ترشيح حلت لجنة من وزارة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع بالبيضاء، للتحقيق في شبهة وجود خروقات في “ماستر” جامعي متخصص. وأفادت مصادر أن اللجنة تباشر تحقيقاتها، بناء على مراسلة وجهها مدير المؤسسة للوزارة بعد اكتشافه خروقات،أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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