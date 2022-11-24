الأولى
التحقيق في خروقات بسلك “ماستر”
أستاذ متهم باختراق قاعدة بيانات وتسجيل طلبة دون ترشيح حلت لجنة من وزارة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع بالبيضاء، للتحقيق في شبهة وجود خروقات في “ماستر” جامعي متخصص. وأفادت مصادر أن اللجنة تباشر تحقيقاتها، بناء على مراسلة وجهها مدير المؤسسة للوزارة بعد اكتشافه خروقات،أكمل القراءة »
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