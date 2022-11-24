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احتجاز نزيلات يلاحق مسؤولي خيرية

منذ دقيقة واحدة
إيداع فتيات سويات جناح الأمراض العقلية بدون وصفات طبية بهدف الانتقام يواجه مسؤولون بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان، وهي مؤسسة للرعاية الاجتماعية بعين اعتيق بتمارة، جناية الاحتجاز، وعرضت قضيتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، الاثنين الماضي، لتؤجل إلى خامس دجنبر المقبل، من أجل استدعاء مصرحة. وكيفت قاضيةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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