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حوادث

التلاعب بهبة ملكية من 94 هكتارا

منذ 27 ثانية
الواقعة تورط عدلا ومهندسا طبوغرافيا والقضاء يكيفها إلى جرائم مالية يمثل مهندس طبوغرافي وعدل أمام قضاة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، في 19 دجنبر المقبل، بعدما تخلفا عن الحضور في جلسة الأسبوع الماضي، لتصرح المحكمة بإصدار مسطرة بحث غيابية في حق الأول، فيما أمرت بإحضار الثاني، لمحاكمتهما بخصوصأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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