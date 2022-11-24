أســــــرة
اضطرابات السلوك… تعثر دراسي
مساعدي رئيس جمعية “نجاحي” قال إن العلاج السلوكي يساعد على التخلص منها وضبط الطفل من أكثر المشاكل التي تواجه الأطفال والتي يمكن أن تؤثر على حياتهم الدراسية، اضطرابات السلوك، التي تشمل عددا من المشاكل منها اضطرابات التصرف أو الشخصية أو عدم النضج أو العدوان الاجتماعي وغيرها. وفيأكمل القراءة »
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