fbpx
أســــــرة

اضطرابات السلوك… تعثر دراسي 

منذ 5 دقائق
مساعدي رئيس جمعية “نجاحي” قال إن العلاج السلوكي يساعد على التخلص منها وضبط الطفل من أكثر المشاكل التي تواجه الأطفال والتي يمكن أن تؤثر على حياتهم الدراسية، اضطرابات السلوك، التي تشمل عددا من المشاكل منها اضطرابات التصرف أو الشخصية أو عدم النضج أو العدوان الاجتماعي وغيرها. وفيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى