أســــــرة
نصائح
< الصبر يساعد تعليم الصبر الطفل على بناء العلاقات الاجتماعية، ومنحه القدرة على تحمل عيوب الآخرين، والاستماع إليهم، والتعاطف معهم، كما يمنحهم أيضا القدرة على المثابرة وتحقيق الأهداف وتقليل التوتر والقلق. وبما أن التحلي بالصبر أمر أساسي لنمو شخصية طفل ينبغي الحرص على جعله يزيد من قدرته علىأكمل القراءة »
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