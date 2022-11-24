الصباح الفني
أقريو و”كوبل الزمن الجميل”
وصفت الممثلة سامية أقريو شخصيتي “فوزية” و”قاسم” ضمن أحداث مسلسل “بغيت حياتك” على القناة الثانية ب”كوبل الزمن الجميل”. وعبرت أقريو، التي نشرت صورة رفقة الممثل عزيز الحطاب،الذي يجسد دور زوجها “قاسم”، على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، عن سعادتها بالتعامل معه مرة أخرى من خلال عمل تلفزيوني، بعدأنأكمل القراءة »
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