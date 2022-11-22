ملف عـــــــدالة
نهايـات مأساويـة
إمام قتل زوجته ودفنها في مرحاض وامرأة قتلت شريك حياتها بتواطؤ مع خليلها ازدادت قضايا جرائم الأزواج بالمغرب، في الفترة الأخيرة، علما أن الظاهرة أضحت شبه كونية، إذ يسجل هذا النوع من الجرائم في مختلف بلاد المعمور. وفي غياب رصد علمي واجتماعي للظاهرة، فإن العديد من الباحثينأكمل القراءة »
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