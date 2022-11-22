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نهايـات مأساويـة

منذ 13 دقيقة
إمام قتل زوجته ودفنها في مرحاض وامرأة قتلت شريك حياتها بتواطؤ مع خليلها ازدادت قضايا جرائم الأزواج بالمغرب، في الفترة الأخيرة، علما أن الظاهرة أضحت شبه كونية، إذ يسجل هذا النوع من الجرائم في مختلف بلاد المعمور. وفي غياب رصد علمي واجتماعي للظاهرة، فإن العديد من الباحثينأكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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