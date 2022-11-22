ملف عـــــــدالة
مذابح “عش الزوجية” متواصلة
نهايات مأساوية لأزواج اختاروا القتل للتخلص من شريك الحياة وحل مشاكلهم المزمنة ارتفع مؤشر جرائم قتل الأزواج والزوجات بمدن الشمال إلى مستويات مخيفة، وباتت في السنوات الأخيرة تمثل نسبة الربع في إجمالي جرائم القتل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، التي ساهمت إلى حد كبير في سلسلة جرائمأكمل القراءة »
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