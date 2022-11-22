مجتمع
تعيينات وتنقيلات مرتقبة بوزارة الفلاحة
شرع محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تنزيل خطته الجديدة، التي رسمها للوزارة نفسها، والقطاعات التابعة لها، وذلك بالقيام بتعيينات جديدة، وتنقيلات في صفوف مسؤولين «كبار». وأقدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي يقودها عبد الرحيم هومي، على تعيين 12 مسؤولا جهويا، لنأكمل القراءة »
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