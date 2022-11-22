الأولى
“لوبيات” تبتلع ملايير دعم الخبز
أرباب المخابز نفوا استفادتهم منه و90 في المائة منهم يعيشون أوضاعا صعبة رد أرباب المخابز على الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالقول إن الدعم، الذي تحدث عنه، يقدم لـ “لوبيات” معينة، ولا يصل منه أي شيء إلى أرباب المخابز، بل إن نوعية الخبز المدعم أصبحت عملة شبه نادرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا