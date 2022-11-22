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غموض في ملف مستشار البيضاء

منذ 12 دقيقة
مازال مستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يقبع في سجن العرجات، ينتظر مآل ملفه، الذي يتابع فيه من أجل الرشوة واستغلال النفوذ المفترض بهدف الحصول على منفعة، في ملف قضاة البيضاء الذي اندلع الصيف الماضي، وهو الملف المبني على ما تضمنته مكالمات هاتفية دون وجود أدلة مادية على أرضأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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