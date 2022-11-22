fbpx
الأولى

التحقيق في صفقات محاربة العطش

منذ 11 دقيقة
ردم بئر وهدم خزان ماء والترخيص لإقامة تجزئة على أرضهما تلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية إرساليات من أعضاء مجالس منتخبة تابعة لتراب إقليم مديونة، تكشف النقاب عن خروقات بالجملة في تهيئة جماعات الضواحي، شملت تلاعبات بمسار طرق، والتصرف بهبات عقارية تلقتها المجالس، من محسنين إضافة إلى شبهاتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى