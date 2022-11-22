الأولى
التحقيق في صفقات محاربة العطش
ردم بئر وهدم خزان ماء والترخيص لإقامة تجزئة على أرضهما تلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية إرساليات من أعضاء مجالس منتخبة تابعة لتراب إقليم مديونة، تكشف النقاب عن خروقات بالجملة في تهيئة جماعات الضواحي، شملت تلاعبات بمسار طرق، والتصرف بهبات عقارية تلقتها المجالس، من محسنين إضافة إلى شبهاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا