ملف عـــــــدالة
ضحايـا الشـك والهشاشـة والإدمـان
متهمون قتلوا زوجاتهم للشك في خيانتهن ونساء غاضبات انتقمن لشرفهن ارتفعت حالات القتل بين الأزواج بشكل مخيف لأسباب مختلفة مرتبطة بالإدمان والفقر والهشاشة والتفكك الأسري والشك في الخيانة، وفي ظروف وحيثيات متباينة حسب كل حالة. ولا يكاد شهر يمر دون تسجيل حالة أو أكثر، فيما يعتبر الأزواجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا