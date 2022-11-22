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ضحايـا الشـك والهشاشـة والإدمـان

منذ دقيقة واحدة
متهمون قتلوا زوجاتهم للشك في خيانتهن ونساء غاضبات انتقمن لشرفهن ارتفعت حالات القتل بين الأزواج بشكل مخيف لأسباب مختلفة مرتبطة بالإدمان والفقر والهشاشة والتفكك الأسري والشك في الخيانة، وفي ظروف وحيثيات متباينة حسب كل حالة. ولا يكاد شهر يمر دون تسجيل حالة أو أكثر، فيما يعتبر الأزواجأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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