ملف عـــــــدالة
أنـزا… سلسلـة قتـل وحشـي
أغلبها ترتبط بجرائم الشرف وأستاذ للتربية الإسلامية يقتل زوجته تحت وطأة طقوس الرقية عاشت مختلف مناطق سوس، على وقع مجموعة من جرائم قتل الزوجات، كان أغلبها، مرتبطا بجرائم الشرف، وشبهة الخيانة الزوجية، إذ عرفت المنطقة سلسلة من هذا النوع من الجرائم، خاصة منطقة “أنزا”، التي تستقطب الأزواجأكمل القراءة »
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