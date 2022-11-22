ملف عـــــــدالة
العالم الافتراضي من الأسباب
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < أولها العالم الافتراضي ووسائط التواصل التي تساهم في مرض الشك في الخيانة فيتحول إلى ثقة زائدة فيه، فيتسبب ذلك في ارتكاب جرائم افتراضية في الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، رغم غياب حالة التلبس الواقعية التي اشترطها القانون الجنائي لتوصيف ذلك. ولهذاأكمل القراءة »
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