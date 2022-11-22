مجتمع
مهنيون: الضرائب تهددنا بالإفلاس
حملوا الحكومة مسؤولية “محو” الشركات الصغرى وطرد آلاف العاملين راسل المحاسبون المعتمدون والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمروضون والموثقون عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لعقد لقاء مستعجل لنزع فتيل حرب الضرائب المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، لأنها، حسب رأيهم، ستثقل كاهلهم بتكاليف إضافية، غير قادرين على تحملها. ودعاأكمل القراءة »
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