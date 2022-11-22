ملف عـــــــدالة
مطرقة و”ساطور” ينهيان حياة زوجتين
تفشت بشكل ملفت خلال الشهور القليلة الماضية، ما يعرف بالجرائم الأسرية بين الأزواج بشكل كبير وبطرق مختلفة وبشعة، أسالت الكثير من الدماء وأزهقت العديد من الأرواح، بالعديد من مدن وأقاليم المملكة. ولعل أبشع الجرائم التي عرفتها جهة فاس – مكناس في الآونة الأخيرة، نذكر تلك التي هزتأكمل القراءة »
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