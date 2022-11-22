أخبار الصباح

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< أخنوش توصل أعضاء مجلس المستشارين برسالة من وزارة العلاقات مع البرلمان، تخبرهم فيها بتعذر حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان منتظرا عقدها، اليوم (الثلاثاء)، حول مستجدات الحوار الاجتماعي، بسبب إصابته بكورونا. ودخل رئيس الحكومة، منذ نهاية الأسبوع، في حجرأكمل القراءة »
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