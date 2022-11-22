حوادث
محاكمة شابين تسببا في حمل متزوجة
زوجها اكتشف الفضيحة والمتهمة عجزت عن تحديد الأب البيولوجي أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، بإيداع متزوجة حامل، تبلغ من العمر 19 سنة، رفقة خليليها، السجن المحلي، على خلفية تورطهم، في واقعة الخيانة الزوجية والمشاركة. وجاء إيقاف المتزوجة والشابين على خلفية شكاية تقدم بها زوجها أمام دركأكمل القراءة »
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