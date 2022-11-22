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اقتتال الأزواج… نهاية التساكن
جرائم تخلف مآسي وضحاياها الأولون هم الأبناء واختلالات مجتمعية وراءها طفت على السطح في الأسبوع الماضي، جرائم قتل وقعت بين أزواج، اختلفت رقعتها الجغرافية بين مدينة وأخرى، إلا أنها توحدت في ما يتعلق بالأسباب التي عادة ما تكون متشابهة. ولم يتوقف الأمر على الرجال في تنفيذ أركانأكمل القراءة »
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