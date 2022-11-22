الأولى
كرامة الصحافيين في مهب العرقلة
النقابة الوطنية تندد بتصريحات عضو بالمكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن صدمتها من التصريحات والعبارات غير المسؤولة لعضو بالمكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تواترت في الأيام الأخيرة، والتي وصلت حد نعت الصحافيين بالحثالة على صفحته «الفيسبوكية»، بعد أن قامأكمل القراءة »
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