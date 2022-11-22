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تحت الدف

منذ دقيقتين
منذ مارس الماضي، تاريخ إصدار دورية “حالة التنافي”، لم نسمع أن مستشارا، أو منتخبا، أو رئيس جماعة ترابية، صدر في حقه قرار عزل، حسب تعليمات صريحة موجهة إلى الولاة والعمال. تسعة أشهر بالتمام والكمال، ولم يسقط أي مستشار في حبال العزل الإداري، وهو أمر عجيب بالفعل، يسمحأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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