fbpx
حوادث

رجل أعمال مزيف للنصب على الراغبات في الزواج

منذ 53 ثانية
REFILE - ADDING INFORMATION Police is seen near an incident scene where a van struck into people after a concert at the Pinkpop festival in Landgraaf, the Netherlands June 18, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen
طالبت النيابة العامة بمحكمة أمستردام الهولندية، بالحكم على رجل أعمال مغربي مزيف بالسجن النافذ، بسبب تورطه في النصب والاحتيال على عشرات المغربيات الراغبات في الزواج. وأوقفت المصالح الأمنية الهولندية رجل الأعمال المزيف، البالغ من العمر 33 سنة، بعد توصلها بعشرات الشكايات حول قيامه بالنصب على الضحايا وإيهامهنأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 53 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى