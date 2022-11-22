حوادث
رجل أعمال مزيف للنصب على الراغبات في الزواج
طالبت النيابة العامة بمحكمة أمستردام الهولندية، بالحكم على رجل أعمال مغربي مزيف بالسجن النافذ، بسبب تورطه في النصب والاحتيال على عشرات المغربيات الراغبات في الزواج. وأوقفت المصالح الأمنية الهولندية رجل الأعمال المزيف، البالغ من العمر 33 سنة، بعد توصلها بعشرات الشكايات حول قيامه بالنصب على الضحايا وإيهامهنأكمل القراءة »
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