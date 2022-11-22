حوادث
زوج يقتل زوجته الحامل بالجديدة
قام أب لأربعة أبناء يبلغ من العمر 32 سنة، بقتل زوجته الحامل في شهرها الثاني، والبالغة من العمر 30 سنة، أخيرا بدوار الغزوة بالجديدة. وأكدت مصادر مقربة من عائلة الجاني، أنه كان على خلاف مع زوجته الضحية التي تقطن رفقة عائلته، بعدما دخلت معه في نزاعات تطورتأكمل القراءة »
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