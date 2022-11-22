حوادث
أشرطة “بورنو” تسقط أستاذا
الضحية يبلغ 14 سنة والمتهم توبع بالتحرش الجنسي وتحريض قاصر على البغاء أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس (الاثنين)، ملف أستاذ للتعليم الإعدادي، معتقل على ذمة قضية جنحية تتعلق بإرسال أشرطة بورنوغرافية، عبر تقنية “واتساب”، إلى تلميذه. واضطرت هيأة الجنحي التلبسي، التي يرأسها القاضي عثمان النفاوي، إلى تأجيلأكمل القراءة »
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