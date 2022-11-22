مجتمع
“رام” تعزز الشراكة مع المصدرين
وقعت الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية للمصدرين، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الاتفاقية المبرمة سابقا بين الطرفين في أبريل 2016، والتي ستمنح بموجبها المزيد من الامتيازات لولوج خدمات الشحن المقدمة من قبل شركة الطيران. وتسعى الاتفاقية إلى تمكين المصدرين المغاربة من الاستفادة من أثمنة تفضيلية في خدماتأكمل القراءة »
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