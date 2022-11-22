مجتمع
تلاعبات تجهز على 6500 هكتار
أخرجت تلاعبات في مسطرة ضم العقارات، أكثر من 6500 هكتار بإقليم آسفي من دائرة الإنتاج والتنظيم الفلاحي لأكثر من 13 سنة، قضاها عشرات ملاك الأراضي في ردهات المحاكم ومقرات الإدارات العمومية دفاعا عن حقوق مسلوبة، من وجهة نظرهم، بدل أن يتفرغوا للحرث وتقليب التربة، والزرع والحصاد وتربيةأكمل القراءة »
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