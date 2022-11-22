الرياضة
تفاؤل في معسكر الأسود
الركراكي يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وشكوك حول أملاح والزلزولي خيم التفاؤل والانشراح على استعدادات المنتخب الوطني للمباراة، التي تجمعه، غدا (الأربعاء)، بملعب البيت في الدوحة، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. وبدا اللاعبون متحررين من الضغوطاتأكمل القراءة »
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