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الرياضة

تفاؤل في معسكر الأسود

منذ 13 ثانية
Morocco's players attend a training session at Al Duhail SC in Doha on November 19, 2022, ahead of the Qatar 2022 World Cup football tournament. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
الركراكي يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وشكوك حول أملاح والزلزولي خيم التفاؤل والانشراح على استعدادات المنتخب الوطني للمباراة، التي تجمعه، غدا (الأربعاء)، بملعب البيت في الدوحة، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. وبدا اللاعبون متحررين من الضغوطاتأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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