اذاعة وتلفزيون
تصوير حلقات جديدة من “مداولة”
يجري حاليا تصوير حلقات جديدة من برنامج “مداولة” على قناة “الأولى”، والذي يعرف مشاركة ثلة من الفنانين، من بينهم محمود بلحسن. وتعتبر “مداولة” سلسلة قانونية تثقيفية اجتماعية مغربية من تقديم القاضية رشيدة أحفوض، حيث يتم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا، التي تواجهها مجموعة من الأشخاص والمستوحاةأكمل القراءة »
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