وطنية
رفع دعم مهنيي النقل بـ 40 في المائة
قررت الحكومة رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 بالمائة في ما يخص الحصة السابعة، والتي شرع في صرف مبالغها، ابتداء من أمس (الاثنين). وأوضحت وزارة النقل واللوجتسيك، أن قرار رفع قيمة الدعم، يأتي لمواكبة الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، والحفاظ علىأكمل القراءة »
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