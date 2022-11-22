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وطنية

رفع‭ ‬دعم‭ ‬مهنيي‭ ‬النقل‭ ‬بـ‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة

منذ 13 ثانية
قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬لمهنيي‭ ‬النقل‭ ‬الطرقي‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الحصة‭ ‬السابعة،‭ ‬والتي‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬مبالغها،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭).‬ وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬واللوجتسيك،‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم،‭ ‬يأتي‭ ‬لمواكبة‭ ‬الظرفية‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬باستمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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