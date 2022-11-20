ذكرى عيد الاستقلال .. تسليم مجموعة من الآليات والمعدات الفلاحية بتزنيت

تم،مؤخرا، بإقليم تزنيت، تسليم مجموعة من الآليات والمعدات لثلاث تعاونيات فلاحية، وذلك بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ67 لعيد الاستقلال المجيد.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج دعم وإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية البشرية عن طريق الدعم المالي لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل من أجل خلق دينامية اقتصادية واجتماعية داخل الجماعات السلالية.

كما تأتي في سياق تنمية أنشطة جديدة ذات مردودية وخلق فرص الشغل وتنمية قدرات ذوي الحقوق المنظمين في إطار تعاونيات وجمعيات، تفعيلا لاتفاقيات الشراكة الموقعة في هذا المجال بين مديرية الشؤون القروية (وزارة الداخلية) الوصية على الجماعات السلالية، وعدد من الشركاء المؤسساتيين.

وهكذا، أشرف حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، بالجماعة الترابية وجان (دائرة تزنيت)، على تسليم معدات وآليات إنتاج الأركان ومشتقاته والمنتجات الفلاحية لفائدة تعاونية “تدارت الخير” الفلاحية.

وتم، بهذه المناسبة، تقديم مجموعة من الشروحات للوفد حول السير العام لاشتغال التعاونية ووحدة تثمين المنتوجات المحلية التي تضم في عضويتها مجموعة من النساء القرويات.

ويعتبر إنجاز هذا المشروع، الذي تقدر تكلفته المالية بـ1.4 مليون درهم، ثمرة اتفاقية شراكة بين التعاونية المستفيدة، ومديرية الشؤون القروية (وزارة الداخلية)، وعمالة إقليم تيزنيت، والمجلس الإقليمي لتيزنيت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمديرية الاقليمية للفلاحة بتزنيت، تتعلق ببناء وتجهيز مقر التعاونية المعنية.

وعلى مستوى نفس الجماعة، أشرف عامل الإقليم على تسليم حافلة للنقل الرياضي والاجتماعي والتنشيط الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لوجان، والجمعية الرياضية لوجان.

وجرى إنجاز المشروع بشراكة بين مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعمالة إقليم تيزنيت، والمجلس الإقليمي لتيزنيت والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمجلس الجماعي لوجان والجمعية المستفيدة، بغلاف مالي يناهز 450 ألف درهم.

وبجماعة سيدي أحمد أوموسى، تم في إطار تأهيل مشروع “بوركوكو” لغرس شجر الزيتون والخروب، تسليم جرار فلاحي مجهز بالآليات اللازمة لأعمال الفلاحة لفائدة تعاونية “أزل أويد” المكونة من النساء السلاليات المنتميات للجماعة السلالية “أهل تازروالت”، بتمويل من مديرية الشؤون القروية، بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف درهم.

(ومع)