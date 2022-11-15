أســــــرة
صالون الحديقة
يكتسي الصالون المطل على الحديقة فرصة لأصحاب المنزل أو ضيوفهم للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم، الأمر الذي يتطلب وضع ديكور خاص به حتى يبدو الفضاءان (الداخلي والخارجي) في تناغم تام. وينصح المختصون في الديكور باتباع عدة نصائح من شأنها أن تشعر الجالس في الصالون أو المساحة الداخلية كأنه فيأكمل القراءة »
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