الصباح الـتـربـوي
اهتمام كبير بالتعليم الأولي بسيدي بنور
إحداث 128 وحدة و3350 مستفيدا أولت وزارة التربية الوطنية، اهتماما كبيرا لقطاع التعليم الأولي الذي يعتبر إحدى ركائز التربية والتكوين ببلادنا، لمكانته داخل الأسر المغربية. وتبذل الوزارة نفسها وباقي الشركاء (المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات المحلية)، مجهودات كبيرة للنهوض به فعلا. وترومأكمل القراءة »
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