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أســــــرة

البطاطس الحلوة صحية أكثر

منذ دقيقتين
الدكتور الزغاري نصح مرضى السكري بتناولها  أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” على أهمية إدراج البطاطس الحلوة ضمن النظام الغذائي نظرا لفوائدها الكثيرة، كما أنها تعتبر أفضل من البطاطس العادية، التي اعتاد المغاربة استهلاكها. “إن البطاطس الحلوة من أحسن الأغذية التي يمكن تناولها،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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