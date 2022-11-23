أســــــرة
البطاطس الحلوة صحية أكثر
الدكتور الزغاري نصح مرضى السكري بتناولها أكد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية والرياضة ل”الصباح” على أهمية إدراج البطاطس الحلوة ضمن النظام الغذائي نظرا لفوائدها الكثيرة، كما أنها تعتبر أفضل من البطاطس العادية، التي اعتاد المغاربة استهلاكها. “إن البطاطس الحلوة من أحسن الأغذية التي يمكن تناولها،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا